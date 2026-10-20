Sie möchten kein Rezept oder Geschichte über Genuss und Ernährung mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter:

Domenico Gentile ist Autor von sechs Kochbüchern rund um die italienische Küche, bietet Kochkurse an und teilt Rezepte auf seinem Blog cookingitaly.de.

»Der Pecorino unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch, dass er aus Schafsmilch hergestellt wird, im Gegensatz zu Parmigiano Reggiano und Grana Padano, für die man Kuhmilch verwendet. Ansonsten sind die Herstellungsverfahren für die drei Käse identisch, der Unterschied liegt in den Regionen, aus denen sie stammen.

Die Käse erhalten in der Regel ein Siegel, das IGP-Siegel, welches die geografische Herkunft schützt. Der Parmigiano Reggiano stammt aus der Region Emilia-Romagna, der Grana Padano hingegen darf in einer viel größeren Region hergestellt werden und ist im Vergleich der etwas minderwertigere Käse. Er schmeckt auch deutlich milder als der Parmigiano Reggiano, welcher eine besondere, eigene würzige Note hat. Der Pecorino ist nicht geschützt, er kann aus unterschiedlichen Regionen kommen, wie zum Beispiel aus der Toskana, aus Sardinien oder Sizilien, und er ist sehr salzig.

In Deutschland benutzen wir oft einfach den Begriff Parmesan, das ist aber nicht automatisch das IGP-Produkt Parmigiano Reggiano aus der Emilia-Romagna, sondern der Käse könnte dann theoretisch auch aus China stammen. Während der Käse mit IGP-Siegel ein hochwertiges Produkt ist, ist der Parmesan ohne dieses Siegel oft ein billig produziertes Produkt, das es von allen möglichen Herstellern gibt.

Für manche Gerichte eigenen sich auch nur bestimmte Käse. Bei einer Carbonara zum Beispiel: Dafür sollte man einen Pecorino verwenden, der bringt die nötige Salzigkeit mit. Generell sollte man bei italienischen Gerichten darauf schauen, aus welcher Region sie stammen und dementsprechend auch den Käse aus dieser Region verwenden.«

Sie möchten noch mehr Texte aus dem »Gruß aus der Küche« lesen? In diesem Buch ist eine ausgewählte Sammlung interessanter Fragen und Antworten rund um Küche, Kochen und Lebensmittel enthalten.