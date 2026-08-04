Sie möchten keinen Gruß aus der Küche , kein Rezept oder Geschichte über Genuss und Ernährung mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter:

Felix Rommel ist technischer Leiter an der Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim:

»Die unterschiedlichen Typenzahlen auf den Mehlverpackungen geben Auskunft über den Mineralstoffgehalt des jeweils verpackten Mehles. Je höher die Zahl ist, desto mehr Mineralstoffe sind enthalten. Der höhere Mineralstoffgehalt ergibt sich durch die Schalenteile vom Getreidekorn. Ein höherer Typ bedeutet mehr Schalenteile.

Die Zahl wird in einem Labor festgestellt: Dort werden 100 Gramm Mehl verbrannt. Die Asche, die übrig bleibt, wird dann in Milligramm abgewogen – das ist die Zahl, die letztlich auf der Verpackung steht. Das Aschegewicht stimmt bis auf minimale Schwankungen genau mit dem Mineralstoffgehalt des Mehls überein. Bei Mehltype 405 zum Beispiel werden 100 Gramm Mehl verbrannt, 405 Milligramm Asche bleiben übrig. Je heller das Mehl ist, desto niedriger ist die Typennummer.

Man kann an den aller meisten dieser Typennummern ablesen, ob es sich um ein Weizen-, Dinkel-, oder Roggenmehl handelt. Bei Weizenmehlen sind typische gängige Nummern Type 405, Type 550 und auch Type 1050. Seltener zu finden sind die Type 812 und Type 1600. Beim Dinkel sind die bekannten Nummern Type 630 oder Type 1050, es gibt aber auch Type 812 oder Type 997. Bei Roggen ist die bekannteste Type 1150, aber auch da gibt es, eher selten, die Typen 997, 815 und die Type 1370. Bei Vollkornmehl existiert keine Typenbezeichnung, weil Vollkorn immer das ganze Getreidekorn enthält.

Weizenmehl mit Type 405, also das Standardmehl, das wahrscheinlich die meisten zuhause haben, verwenden Bäcker üblicherweise eher für Plätzchen und Konditoreiprodukte wie Kuchen, weil weniger Mineralstoffe enthalten sind. Die Type 550 dagegen ist ein bisschen kräftiger und eigentlich der Allrounder der Mehle: Es wird für Kleingebäcke verwendet, für Baguette, Brötchen, Hefegebäcke und für helle Brote. Generell kann man sagen, die niedrigen Zahlen sind eher für die feinen Backwaren geeignet. Beim Roggen ist es davon abhängig, ob man ein helleres oder ein dunkleres Roggenbrot möchte. Je dunkler das Roggenbrot sein soll, desto höher auch die Type, die man verwenden sollte.«

Sie möchten noch mehr Texte aus dem »Gruß aus der Küche« lesen? In diesem Buch ist eine ausgewählte Sammlung interessanter Fragen und Antworten rund um Küche, Kochen und Lebensmittel enthalten.