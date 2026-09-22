André Schneider ist Käsesommelier und erster Vorstand des Verbands der Käsesommeliers e. V. Er ist auf die Vermittlung von Käsewissen spezialisiert, unter anderem durch seinen Podcast »CheeseCommerce«:

»Light Käse wird genauso hergestellt wie normaler Käse auch. Der Unterscheid ist das Ausgangsprodukt – die Milch. Die wird beim Light Käse vorher entrahmt. In einer Zentrifuge wird die Milch in Rahm und in Magermilch getrennt. Mit der Magermilch fängt man dann das Käsen an, aus dem Rahm wird Sahne gemacht. Käsen bedeutet, dass Lab, etwas Salz und die Käsekulturen hinzukommen. Lab ist ein natürliches Gemisch aus den Enzymen Chymosin und Pepsin. Es bringt Milch zum Gerinnen, ohne sie sauer zu machen – durch das Lab wird die Milch dickgelegt. Das bedeutet, dass die Flüssigkeit ihren Zustand verändert und dicker wird. Der daraus entstandene Bruch wird dann geschnitten. Die Größe des Bruchschnitts hängt davon ab, was für ein Käse es später sein soll: Ein Hartkäse beispielsweise wird sehr fein geschnitten, während ein Weichkäse eher grob geschnitten wird. So entsteht der Light Käse genauso wie der normale Käse, nur dass eben die Milch vor dem Prozess von einer Zentrifuge entrahmt wird.

Der fehlende Rahm macht den Käse etwas trockener und weniger vollmundig. Der Fettgehalt von Käse wird grundsätzlich auf die Trockenmasse bezogen. Ein Gouda mit 48 Prozent Fett in der Trockenmasse enthält tatsächlich etwa 30 Prozent Fett. Man gibt immer den Fettgehalt der Trockenmasse an, weil Käse während der Reifung Wasser verliert und dadurch leichter wird. Der absolute Fettanteil bleibt dabei weitgehend gleich, während sich sein prozentualer Anteil am Gesamtgewicht verändert. Die Trockenmasse – also der Käse ohne Wasser – bietet deshalb eine verlässliche Vergleichsgröße. Bei Light-Käse liegt der tatsächliche Fettgehalt meist bei etwa 15 bis 18 Prozent. Damit ein Käse als light bezeichnet werden darf, muss er mindestens 30 Prozent weniger Kalorien enthalten als die normale Variante. Gouda hat beispielsweise rund 360 Kilokalorien pro 100 Gramm, während die Light-Version etwa 250 Kilokalorien liefert.«

Sie möchten noch mehr Texte aus dem »Gruß aus der Küche« lesen? In diesem Buch ist eine ausgewählte Sammlung interessanter Fragen und Antworten rund um Küche, Kochen und Lebensmittel enthalten.