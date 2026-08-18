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Diplom-Oecotrophologin Antje Gahl ist Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE):

»Kohlenhydrate sind der wichtigste Energielieferant für den Körper und mengenmäßig auch der bedeutendste Nährstoff des Menschen. Es kommt aber darauf an, welche Kohlenhydrate wir zu uns nehmen. Wir brauchen vor allem komplexe Kohlenhydrate und die finden sich in Vollkornprodukten wie Brot, Nudeln oder Reis, aber auch in besonders ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten. Einfache Kohlenhydrate wiederum stecken vor allem in Weißmehlprodukten und in Zuckerhaltigem wie Kuchen oder Limonade. Die sollte man möglichst meiden.

Ernährungsformen wie Low Carb oder Ketogen reduzieren die Aufnahme von Kohlenhydraten teils drastisch, um abzunehmen. Man sollte das aber nur als vorübergehende Diät durchziehen, die Abbruchquote ist oft hoch. Ketogene Diäten sind nicht für jeden geeignet, sie imitieren im Stoffwechsel das Fasten, nicht jeder verträgt das. Zumal man bei diesen Diäten auch nicht komplett auf Kohlenhydrate verzichtet, sondern nur weniger davon isst. Wir brauchen Kohlenhydrate als schnell verfügbaren Energielieferanten.

Auch wenn der aktuelle Protein-Hype etwas anderes behauptet, kann ich sagen, dass Eiweiße nicht wertvoller als Kohlenhydrate sind. Alle drei Makronährstoffe Fett, Protein und Kohlenhydrate sind wichtig für unseren Körper – jeder hat eine andere Funktion. Eiweiß ist ein wichtiger Baustoff, Kohlenhydrate und Fette liefern die nötige Energie.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät, mindestens 50 Prozent der täglichen Energie in Form von Kohlenhydraten zu sich zu nehmen. Das sind 225 Gramm für Frauen und 290 Gramm für Männer. An Proteinen sollte ein erwachsener Mensch täglich 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen, das wären 47 bis 57 Gramm. An Fett sollte man maximal 30 Prozent seiner täglichen Energie zu sich nehmen, was für die meisten Menschen etwa 60 bis 80 Gramm ausmacht.«