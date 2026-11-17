Prof. Dr. Vinzenz Hediger ist Professor für Filmwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und derzeitiger Leiter der Cinémathèque suisse.

»Kino-Popcorn ist ein Ergebnis der Großen Depression der 1930er-Jahre in den Vereinigten Staaten. Die Wirtschaftskrise kommt in Hollywood etwas verspätet an, da kurz vor dem Börsencrash die Umstellung auf den Tonfilm erfolgt. Das führt zu einem riesigen Publikumsboom – spätestens 1934 geraten die Studios aber in Schwierigkeiten, weil die Zuschauer kein Geld mehr fürs Kino haben.

Das ist die Geburtsstunde des Popcorns im Kino. Popcorn hat nämlich einen unglaublichen Vorteil: Es ermöglicht eine Gewinnmarge, die sonst nur im Drogen- und Waffenhandel üblich ist. Sie brauchen lediglich eine Handvoll Mais in der Pfanne aufplatzen zu lassen und Salz oder Zucker darüberzugeben – fertig. Die Herstellungskosten liegen bei unter einem Euro. Das Popcorn wird so zu einer überlebenswichtigen Nebeneinnahmequelle für Kinobetreiber.

Ab den Siebzigerjahren setzen die Studios und Filmverleihe die Kinos zusätzlich finanziell unter Druck, weil sie wahnsinnig viel Geld in Werbung investieren. Es gibt Verträge für Blockbuster-Filme, bei denen die Verleihe in der ersten Woche 90 Prozent der Nettoeinnahmen bekommen, die Kinobetreiber hingegen nur 10 Prozent. Je länger ein Film läuft, desto mehr kriegen die Kinos. Das heißt, sie leben eigentlich vom Verkauf von Esswaren – Popcorn, Schokolade, Cola. Immer mit hohen Margen. Jetzt haben wir eine Ökonomie des Kinobetriebs, in der die Filme aus Sicht der Kinobetreiber beinahe nur dazu dienen, Leute in ihr Haus zu bringen, um ihnen Popcorn abzukaufen.«

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