Adam van Casteren ist Biomechaniker und untersucht die Evolution des Menschen. Er leitet eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und hat, um das Verhalten von Urmenschen zu verstehen, den Kalorienverbrauch beim Kaugummikauen untersucht:

»Ob Kaugummikauen hungrig macht, hängt von mehreren Faktoren ab. Zunächst assoziieren wir Kauen mit Nahrung, denn es ist ein wichtiger Teil unserer Verdauung. Das Essen muss erstmal zerkleinert werden, damit es geschluckt und im Magen aufgeschlossen werden kann. Der Speichel unterstützt diesen Vorgang und enthält Enzyme, die schon mit der Verdauung beginnen. Die Kaubewegung beim Kauen von Kaugummi und von Essen unterscheidet sich kaum. Es wirkt also der gleiche mechanische Reiz, der die Speicheldrüsen zur verstärkten Produktion anregt.

Deswegen produzieren wir schon beim Kauen Speichel, denn der Körper erwartet Nahrung und sendet Signale, die das Sättigungsgefühl fördern, etwa die Insulinausschüttung erhöhen. Die vermehrte Speichelproduktion kann dazu führen, dass der Körper ein Hungergefühl signalisiert, wenn tatsächlich keine Nahrung aufgenommen wird und die erwartete Energiezufuhr ausbleibt. Die Folge ist Heißhunger.

Ähnlich ist das bei zuckerhaltigem Kaugummi, der den Blutzucker steigen lässt. Hier kann das Kauen erst sättigend wirken, danach in Heißhunger umschlagen. Weitere Auslöser, die unser Hungergefühl beim Kaugummikauen beeinflussen können, sind Geschmack und Geruch. Aromen können den Appetit sowohl steigern als auch dämpfen, je nachdem, welche Aromen verwendet werden. So können der Geschmack und Geruch Verdauungsreflexe, Speichelproduktion, Magen- und Darmaktivität steigern, weil der Körper durch das Riechen und Schmecken die gleichen Signale sendet, wie bei der Nahrungsaufnahme. Bleibt die Nahrung aus, kann der Körper mit Hunger reagieren.«