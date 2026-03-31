Martin Spitzer ist Klinikdirektor der Augenklinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Er ist Facharzt für Ophthalmologie (Augenheilkunde) und beschäftigt sich unter anderem mit Netzhauterkrankungen, operativen Verfahren und neuen Therapien des Auges. Neben seiner klinischen Arbeit forscht er an neuen Behandlungsansätzen:

»Dass man von Karotten besser sieht, ist leider ein Gerücht. Karotten enthalten zwar Beta-Carotin, eine Vorstufe von Vitamin A, was sehr wichtig für unsere Augen ist. Wer mehr Karotten isst, sieht aber nicht automatisch besser. Ein Überschuss bringt keinen zusätzlichen Nutzen. Das liegt auch daran, dass bei sehr hoher Aufnahme überschüssiges Beta-Carotin einfach ausgeschieden wird. Aber im Gegenteil: Ein erheblicher Vitamin-A-Mangel kann das Sehvermögen verschlechtern.

Das Beta-Carotin, das in Karotten enthalten ist, wird im Körper zu Vitamin A umgewandelt, das die Photorezeptoren in unserer Netzhaut – also Stäbchen und Zapfen – für ihre Sehpigmente brauchen. Ein extremer Vitamin A-Mangel führt zur Nachtblindheit, was manchmal bei bestimmten Erkrankungen vorkommen kann oder bei einer extremen Mangelernährung. Ein extremer Mangel ist aber in der westlichen Welt kaum ein Thema. Das Gerücht, dass man von Karotten besser sehe, stammt wohl aus Weltkriegszeiten, in denen man meinte, britische Piloten hätten durch viele Karotten und Blaubeeren angeblich ihre Sehkraft verbessert. So ist es leider nicht.

Unterm Strich gilt also: Karotten sind gesund, sie liefern Ballaststoffe und Vitamine und unterstützen eine ausgewogene Ernährung. Aber sie verschaffen uns keine Superaugen. Sehkraftverluste durch andere Ursachen lassen sich durch Karotten nicht verhindern – dafür braucht es eine augenärztliche Abklärung. Oder, um es salopp zu sagen: Wer viel Karotten isst, tut seinem Körper etwas Gutes, aber sieht deswegen nicht besser.

Eine Vitamin-A-Überdosierung kann zwar toxisch sein, zum Beispiel wenn Sie Eisbärleber mit ihrem extrem hohen Speicher zu sich nehmen, aber allein mit Karotten oder normalem Gemüse ist das praktisch ausgeschlossen. Das ginge nur durch Nahrungsergänzungsmittel. In der Medizin werden Vitaminersatzpräparate mit Beta-Carotin eingesetzt, wenn es zur altersbedingten Makuladegeneration kommt – einer Erkrankung der Netzhaut. Bei Rauchern belegen Studien jedoch, dass hochdosiertes Beta-Carotin das Lungenkrebsrisiko leicht erhöhen könnte. Diese Mengen erreicht man aber nur mit Tabletten, nicht mit Karotten.«