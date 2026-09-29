Hans Gerlach ist Koch, Food-Fotograf, Autor zahlreicher Kochbücher und verfasst seit vielen Jahren für das SZ-Magazin die Kolumne »Probier doch mal«:

»Der größte Unterschied zwischen Gas, Induktion und Ceran, also Elektro, sind die Geschwindigkeit wie man die Hitze verändern kann und der Energieverbrauch. Induktion braucht am wenigsten Energie, Ceran ein bisschen mehr und Gas braucht ziemlich viel, da die Flammen zum größten Teil neben dem Topf vorbeigehen. Der Energieverbrauch von einem Kochfeld im Vergleich zu dem Energieverbrauch für das, was man an heißem Duschwasser oder zum Beheizen einer Wohnung braucht, ist jedoch erstaunlich gering.

Das alte Argument für einen Gasherd ist, dass man das Gas schnell regeln kann und man deswegen besser damit kochen kann. Ich finde dieses Argument gilt eigentlich nicht mehr, denn mit einem Induktionsherd lässt sich die Hitze genauso schnell, zum Teil sogar schneller verändern. Es spricht viel für einen Induktionsherd: Er ist am energieeffizientesten, er erhitzt nur den Topfboden und nicht die Herdplatte, so vermeidet man Verbrennungen, und er bringt Wasser schneller zum Kochen als ein Gasherd. Was auf jeden Fall auch sehr für Induktion, aber auch für Ceran spricht, ist, dass man die Herdplatte viel leichter sauber machen kann als einen Gasherd.

Was ein bisschen gegen Induktion spricht, ist, dass man anders als bei Gas und Ceran nicht genau sieht, wo der Topf heiß wird. Man hat nur diese schwarze Platte, darunter ist die Induktionsspule und dann wird irgendwas heiß. Aber ob jetzt die Pfanne genau dasteht, wo sie stehen muss, weiß man nicht so genau.

Wenn jemand eine sehr große Sammlung an alten, tollen Töpfen hat, die nicht für Induktion geeignet sind, dann empfehle ich, beim Ceranherd oder beim Gasherd zu bleiben. Untersätze für die alten Töpfe, damit sie auf Induktion funktionieren, gibt es zwar. Damit verliert man aber so viel Energie, dass der Induktionsherd keinen Vorteil mehr hat.«

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