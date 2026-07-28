Wenn Sie keinen Gruß aus der Küche , kein Rezept oder Geschichte über Genuss und Ernährung mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Newsletter:

Guido Ritter ist Professor an der FH Münster im Fachbereich Oecotrophologie und klärt in seinem Podcast »Klausurrelevant!« über gesunde Ernährung auf:

»Besonders ist im Flugzeug, dass der Luftdruck sinkt und die Nasenschleimhäute austrocknen und leicht anschwellen. Wir nehmen manche Aromastoffe schlechter wahr als am Boden – fast als wären wir etwas verschnupft. Deshalb schmeckt das Essen an Bord oft etwas fade. Passagiere schmecken süß und salzig bis zu 30 Prozent weniger intensiv in der Luft. Der Luftdruck macht hier den Unterschied. Deshalb würzen die Fluggesellschaften ihre Speisen kräftiger und setzen mehr Aromen und Gewürze ein.

Besonders deutlich zeigt sich das im All: Es ist beobachtet worden, dass Astronauten auf der Internationalen Raumstation weniger essen, weil sie weniger Appetit haben. Die veränderte Wahrnehmung dämpft den Geschmack.

Aber auch andere Sinne beeinflussen den Geschmack. Schmecken ist eine multisensorische Erfahrung. Die permanente Geräuschkulisse im Flugzeug wirkt auf unsere Wahrnehmung und lässt uns Bitteres beim Essen oft intensiver schmecken. Der Gesamteindruck wird also durch alle Sinneseindrücke gebildet. Das gilt am Boden wie in der Luft. Das Besondere am Flugzeug ist, dass sich durch die Veränderung unseres Körpers die Geschmacksempfindung verändert.

Und warum so viele Passagiere Tomatensaft im Flieger bestellen? Die fruchtigen Aromen können im Flieger besser wahrgenommen werden als die erdigen, der Saft riecht frischer. Hinzu kommt ein psychologischer Effekt: Wer sieht, wie die Sitznachbarin Tomatensaft bestellt, bekommt selbst Lust darauf.«

Sie möchten noch mehr Texte aus dem »Gruß aus der Küche« lesen? In diesem Buch ist eine ausgewählte Sammlung interessanter Fragen und Antworten rund um Küche, Kochen und Lebensmittel enthalten.