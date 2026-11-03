Prof. Dr. rer. nat. habil. Sascha Rohn ist an der Technischen Universität Berlin tätig als Fachgebietsleiter am Institut für Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelchemie:

»Die Eiweißproteine sind in ihrem Ausgangszustand wasserlöslich. Rohes Eiklar ist insgesamt sehr wasserreich. Die Eiweißproteine lösen sich sehr gut im Wasser. In diesem Zustand kann Licht direkt hindurchscheinen – die Flüssigkeit ist klar und durchsichtig. Im Ausgangszustand sind solche wasserlöslichen Proteine eher kugelförmig. Deren Struktur verändert sich aber durch das starke Erhitzen. Sie werden zu eher faserartigen Strukturen, die sich nicht mehr im Wasser lösen lassen. Das Eiweiß eines Spiegeleis geht keine Verbindung mehr mit Wasser ein. Zusätzlich verdampft beim Braten auch das Wasser. Darüber hinaus kommt es innerhalb des Eiklars zur Quervernetzung vieler einzelner Proteinketten. Die neue faserartige Form, die entsteht, behindert die Lichtbrechung und dadurch erhalten wir den Eindruck der weißen Färbung. Wir sprechen in der Chemie von einer Denaturierung, also etwas wird von seinem natürlichen Zustand weg verändert. Das Ei wird aufgeschlagen und in der Pfanne erhitzt. Das Licht wird anders gebrochen und so entsteht die Weißfärbung.«

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