Prof. Dr. Ulrich Laufs ist Leiter der Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig:

»Früher hat man in ärztlichen Ratgebern gelesen, dass man seinen Cholesterinspiegel aktiv senken kann, indem man auf Butter, Eier und Käse verzichtet. Diese Annahme gilt als überholt. Die Ernährung spielt zwar eine Rolle für den Cholesterinwert, sie wird aber oft überschätzt. Wie viel Cholesterin in Form von sogenannten LDL-Partikeln im Blut ist, reguliert die Leber. Es gibt schlanke Menschen mit sehr hohem Cholesterinspiegel und es gibt adipöse Menschen mit sehr niedrigem. Im Wesentlichen ist die Höhe des Cholesterins im Blut genetisch bedingt.

Man muss unterscheiden, welche Blutfette erhöht sind. Bei hohen Triglyzeriden – den Speicherfetten – stehen Lebensstil, Diät und Alkoholverzicht ganz im Vordergrund. Wie sehr die Ernährung den LDL-Cholesterinspiegel beeinflusst, hängt dagegen vom Ausgangszustand ab. Es gibt Extrembeispiele: Ein stark adipöser Mensch mit 30 Kilo Übergewicht, der sich nur aus der Fritteuse ernährt, wird durch mehr Bewegung und eine Ernährungsumstellung, den LDL-Spiegel um 20 oder 30 Prozent senken können. In diesem Fall wirkt sich die Ernährung wirksam auf das LDL-Cholesterin aus. Hingegen eine schlanke Person, die viel Gemüse isst, wird durch eine noch gesündere Ernährung ihren zu hohen LDL-Cholesterinspiegel nicht senken können. Für diese Situation stehen wirksame und gut verträgliche Medikamente zur Verfügung. Genauso gilt: Wer ab und zu ein Ei isst, wird dadurch seinen Cholesterinspiegel nicht negativ beeinflussen.

Es gab lange die Annahme, dass die mediterrane Diät mit vielen Ballaststoffen, Olivenöl, Gemüse und Fisch den LDL-Cholesterinwert senken würde. Es ist aber mittlerweile nachgewiesen, dass das nicht stimmt. Positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat diese Ernährungsweise trotzdem, das lässt sich aber nicht anhand des LDL-Cholesterins nachweisen. Auch die großen Effekte der beiden wirksamsten Möglichkeiten zur Risikoreduktion durch Lebensstil – das Nicht-Rauchen und viel Bewegung – lassen sich nicht am LDL-Cholesterin ablesen.«