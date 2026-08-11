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»Wichtig bei der Brotlagerung ist, dass das Brot geschützt ist, aber auch atmen kann. So ein Brot gibt während des Alterungsprozesses Wasser ab. Wenn Sie es einfach offen liegen lassen, trocknet es natürlich am schnellsten aus. Eine gute Lagerungsmöglichkeit ist daher, das Brot in der Tüte vom Bäcker zu lassen und diese geschlossen zu halten. Sie können es auch mit der Schnittfläche auf dem Schneidebrett lagern und mit einem sauberen Leinen- oder Baumwolltuch abdecken.

Um das Brot zu schützen und länger frisch zu halten, eignet sich auch ein Brottopf – ob aus Holz oder aus Metall. Diese haben immer eine Perforierung, sprich Löcher, damit ein Luftaustausch stattfinden kann. Der Klassiker ist der Römertopf: Das Tongefäß nimmt Wasser auf, speichert es und gibt einen Teil der Feuchtigkeit an das Brot zurück.

Schlecht ist dagegen, das Brot in einer Plastiktüte zu lagern. Die Feuchtigkeit bleibt in der Tüte und kann nicht entweichen. Dadurch wird die Kruste weich und das Brot kann sehr schnell anfangen zu schimmeln. Das kann man sich wie ein kleines Biotop vorstellen. Auch die Lagerung im Kühlschrank ist keine gute Idee. Es trocknet dort noch schneller aus, da die Stärke im Brot bei diesen Temperaturen das meiste Wasser abgibt.

Wer Brot einfrieren möchte, sollte es vorher aufschneiden und portionsweise in Plastiktüten im Froster lagern. Und das natürlich zeitnah nach dem Kauf. Wenn es schon trocken geworden ist, kommt die Feuchtigkeit auch nach dem Einfrieren nicht zurück. Zum Auftauen die Tüte aufmachen, damit die Feuchtigkeit raus kann. Wer mag, kann es nochmal kurz in den Toaster stecken.

So ein Brot darf aber auch in Würde altern und etwas trockener werden. Bei dunklen, roggenhaltigen Broten wird der Geschmack nach dem zweiten oder dritten Tag sogar noch besser.«

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