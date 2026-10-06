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Annette Bruhns ist Pressesprecherin beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e. V. (BÖLW):

»Die biodynamische Anbauweise geht auf den Anthroposophen Rudolf Steiner und seine landwirtschaftlichen Kurse von 1924 zurück. Steiner ist auch der Begründer der Waldorfpädagogik. Er betrieb Landwirtschaft nach dem Kreislaufprinzip: Steiner sah den Bauernhof als einen lebendigen Organismus, der alles, was er braucht, selbst produziert. Er entwickelte zudem Kompostpräparate zum Düngen aus Schafgarbe, Kamille, Brennnessel, Eichenrinde oder Löwenzahn. Anwender schwören bis heute darauf.

Auf der Basis von Steiners Ideen gründeten Landwirtinnen und Landwirte 1928 den Verband Demeter, den ersten deutschen Bio-Verband. 50 Jahre später, 1971, wurde mit Bioland der erste bioorganische Verband gegründet, 1982 dann Naturland. Weitere Verbände folgten.

Biodynamische Bäuerinnen und Bauern vom Demeter-Verband verpflichten sich dazu, die von Steiner entwickelten, der Homöopathie ähnlichen Präparate einzusetzen. Außerdem arbeiten manche biodynamische Bäuerinnen und Bauern anhand eines Mondkalenders. Bioorganische Landwirtinnen und Landwirte tun das eher nicht. Sie teilen die spirituelle Sichtweise Steiners nicht, bewirtschaften ihre Höfe aber ähnlich wie biodynamische Bäuerinnen und Bauern: nach dem Kreislaufprinzip.

Die Gemeinsamkeiten zwischen bioorganisch und biodynamisch sind größer als die Unterschiede. Beide Anbauweisen sind Bio und dürfen mit einem Zertifikat der Kontrollstellen das staatliche Bio-Siegel tragen. Weder die organisch, noch die dynamisch wirtschaftenden Bäuerinnen und Bauern nutzen chemisch-synthetische Pestizide wie beispielsweise Glyphosat. Sie setzen weder Kunstdünger ein, noch Gentechnik. Sie halten ihre Tiere artgerecht mit Weidegang, füttern mit ökologisch erzeugtem Futter und verzichten auf Antibiotika zur Vorbeugung von Krankheiten.«

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