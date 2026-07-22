Wenn Sie keinen Gruß aus der Küche , kein Rezept oder Geschichte über Genuss und Ernährung mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Newsletter:

Dr. med. Christoph Specht ist Präventionsmediziner und Medizinjournalist:

»Ja, den Alkoholschnupfen gibt es. Dafür können verschiedene Faktoren ausschlaggebend sein: Zum einen wirkt Alkohol gefäßerweiternd. Das heißt, die Blutgefäße,– davon haben wir ganz viele in der Nasenschleimhaut –, erweitern sich. Als Folge dessen schwillt die Schleimhaut an und die Nase fühlt sich verstopft an und läuft. Hinzu kommt Acetaldehyd als Abbauprodukt von Alkohol. Das kann im Körper zu allergieähnlichen Symptomen führen – auch wenn es eigentlich keine Allergie ist.

Hinzu kommt als dritter Faktor, dass etwa Rotwein viele Histamine enthält. Das ist der körpereigene Stoff, der für Allergiesymptome verantwortlich ist. Auch die Sulfite im Rotwein können die Symptome einer Allergie hervorrufen. Weißwein enthält weniger Histamine und Wodka von allen anderen Alkoholsorten am wenigsten. Deshalb vertragen den die meisten Menschen gut. Wer aber besonders auf die gefäßerweiternde Wirkung von Alkohol reagiert, wird dies auch beim Genuss von Wodka spüren. Oder nach dem Trinken von Bier.

In Apfelwein, Rot- und Weißwein befinden sich noch weitere Stoffe, die eine Reaktion auslösen können: die Polyphenole, genauer gesagt Resveratol – ein sekundärer Pflanzenstoff. Hier verhält es sich wie mit dem Acetaldehyd: Streng genommen kann Resveratol keine allergische Reaktion auslösen, es kann aber allergieähnliche Symptome hervorrufen.«

Sie möchten noch mehr Texte aus dem »Gruß aus der Küche« lesen? In diesem Buch ist eine ausgewählte Sammlung interessanter Fragen und Antworten rund um Küche, Kochen und Lebensmittel enthalten.