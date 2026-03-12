Schwarze Johannisbeere, Pflaume, etwas Zedernholz und ein Hauch von Waldboden – wenn Sommeliers die Aromen von Weinen beschreiben, fragt man sich als Laie oft: Kann man das alles wirklich im Glas riechen? Man kann! Und der Geruchssinn lässt sich auch gezielt trainieren. Diese Woche verlosen wir zwei »Master Wein-Aroma-Sets« des Herstellers Aromamaster. Jedes Set verfügt über die 88 häufigsten Düfte, die in Schaum-, Weiß-, Rot- und Süßweinen vorkommen.