Der Anblick von Bergen löst zwei mögliche Reaktionen aus: 1) »Wie schön! Lass hochwandern!« 2) »Wie schön! Lass ein Foto machen von hier unten.« Zu welcher Gruppe Sie gehören, können Sie gut im gläsernen Skylinepool des Vier-Sterne-Superior-Resorts »Tauern Spa Zell am See-Kaprun« entscheiden, mit Blick auf den Kitzsteinhorn-Gletscher. Wir verlosen diese Woche zwei Nächte für zwei Personen mit Verwöhn-Halbpension. Wer lieber im Pool bleibt: Davon gibt es im Hotel gleich zwölf, unterschiedlich inszeniert, plus Saunen, Dampfbäder und Wasserrutschen.
GewinnenGlaspool mit Gletscherblick
Das Superior-Resort »Tauern Spa Zell am See-Kaprun« hat vier Sterne, zwölf Pools und einen beeindruckenden Blick auf das Kitzsteinhorn. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen mit Halbpension.
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