Hoch oben mangelt es im Hotel »AUI« in Südtirol an nichts. Wer bei unserer Verlosung gewinnt, hat die Wahl. Etwa: Bekocht werden oder doch lieber der eigene Küchenchef sein?

Hier geht praktisch alles: wandern, sich im Spa entspannen, auf »Workation« schöner arbeiten, bei kulinarischen Abenden die Lieblingsgerichte der Gastgeberfamilie probieren oder in der Community Kitchen jederzeit kochen. Das Designhotel »AUI« in Südtirol liegt auf einem Hochplateau zwischen dem Pustertal und dem Eisacktal und wurde in diesem Jahr neu eröffnet. Klingt gut? Wir verlosen diese Woche drei Nächte für zwei Personen plus 200 Euro Anfahrtspauschale.