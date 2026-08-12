Als einer der Ersten in den neuen Pool springen, danach einen Gin aus der hoteleigenen Brennerei probieren und irgendwann im frisch renovierten Zimmer ins Bett fallen – das darf unser Gewinner oder unsere Gewinnerin dieser Woche. Denn wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im umgebauten Vier-Sterne-Superior-Hotel »Bodenmaiser Hof« in Niederbayern, das die Hotelchefin Sandra Geiger-Pauli in vierter Generation führt.
GewinnenMit Kopfsprung in den Urlaub
Einen hauseigenen Gin in der Hand und die Füße im nagelneuen Pool: so könnte es sich unser Gewinner im Hotel »Bodenmaiser Hof« gut gehen lassen.
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