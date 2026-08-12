Einen hauseigenen Gin in der Hand und die Füße im nagelneuen Pool: so könnte es sich unser Gewinner im Hotel »Bodenmaiser Hof« gut gehen lassen.

Als einer der Ersten in den neuen Pool springen, danach einen Gin aus der hoteleigenen Brennerei probieren und irgendwann im frisch renovierten Zimmer ins Bett fallen – das darf unser Gewinner oder unsere Gewinnerin dieser Woche. Denn wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen im umgebauten Vier-Sterne-Superior-Hotel »Bodenmaiser Hof« in Niederbayern, das die Hotelchefin Sandra Geiger-Pauli in vierter Generation führt.