Im »Gassenhof« bei Sterzing in Südtirol kann man ausgiebig entspannen und nebenbei sogar Milchprodukte aus der hauseigenen Käserei kosten. Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Massage.

Eine Wanderung auf die Almhütte, zur Belohnung Kaiserschmarrn, danach in den Pool springen und ins Ridnauntal blicken oder in der Sauna schwitzen: All das geht im »Gassenhof« bei Sterzing in Südtirol. Die Gastgeber Manni und Stefan Volgger servieren dazu Milchprodukte aus der hauseigenen Käserei oder Selbstgebrannten. Im Frühjahr wurde ihr Hotel renoviert, nun wird neu eröffnet. Diese Woche verlosen wir zwei Nächte für zwei Erwachsene inklusive Halbpension und jeweils einer Massage.