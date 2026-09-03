Enttäuscht von den Frauen schafft sich der Kunstrasenverkäufer Rémi eine Sexpuppe an – so weit, so schlecht. Eines Tages erwacht diese, Audrey genannt, zum Leben, und eine charmante fran­zösische Filmkomödie nimmt ihren Lauf, in der es um Liebe, Sehnsucht und das Knüpfen neuer Kontakte geht. Zum Kinostart von Frühstück bei Audrey am 10. September verlosen wir einen Gutschein über 1500 Euro für den Reiseveranstalter WeRoad, der Gruppenreisen für Allein­reisende organisiert und über 200 Reiseziele im Programm hat. Auch eine Möglichkeit, um neue Menschen zu treffen.

Anmerkung: Die Teilnahme an einer WeRoad-Gruppenreise ist nur im Alter von 25 bis 49 Jahren möglich.