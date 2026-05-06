Einmal tief ein- und ausatmen, den Blick über die mächtigen Dolomiten schweifen lassen, zur Ruhe kommen und sich zugleich auf die nächste Wanderung, den Onsen-Pool oder das Fünf-Gänge-Menü am Abend freuen: Das geht im »Leitlhof« im Pustertal. Das Naturhotel ist zertifiziert klimapositiv und betreibt eine eigene Angus-Rinderzucht. Mitarbeitende bauen selbst Kräuter und Gemüse an. Diese Woche verlosen wir zwei Übernachtungen für zwei Personen.