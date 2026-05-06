Einmal tief ein- und ausatmen, den Blick über die mächtigen Dolomiten schweifen lassen, zur Ruhe kommen und sich zugleich auf die nächste Wanderung, den Onsen-Pool oder das Fünf-Gänge-Menü am Abend freuen: Das geht im »Leitlhof« im Pustertal. Das Naturhotel ist zertifiziert klimapositiv und betreibt eine eigene Angus-Rinderzucht. Mitarbeitende bauen selbst Kräuter und Gemüse an. Diese Woche verlosen wir zwei Übernachtungen für zwei Personen.
GewinnenPause im Pustertal
Im »Leitlhof« im Pustertal, Südtirol, erholen sich Gäste mit Blick über die mächtigen Dolomiten – und die hauseigene Angus-Rinderzucht. Wir verlosen einen zweitägigen Hotel-Aufenthalt für zwei Personen.
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