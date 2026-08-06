Im Film »Lebensansichten eines Huhns« sucht eine Henne ihren Platz in der Welt. Um diese Suche für Ihre Hühner abzukürzen, verlosen wir einen extragemütlichen Hühnerstall.

Was mögen die Hühner, die Eier für uns legen, wohl über uns denken? Dieser Frage geht der berührende Film Lebensansichten eines Huhns nach, indem er eine Hühnerbiografie erzählt: Eine Henne entkommt einem griechischen Hühnerhof, fährt im Lkw durchs Land, trifft auf hungrige Füchse und skrupellose Menschen und lernt dabei viel über die Welt und den Platz, den Tiere darin haben. Zum Kinostart am 6. August verlosen wir den Hühnerstall »Eglu Cube« von Omlet mit intelligentem Futterautomaten.