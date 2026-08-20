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GewinnenVersteckt in Südtirol

Aus Heft 34/26
Illustration: Clara Gabriel

Bislang finden eher wenige Urlauber den Weg nach Sterzing – ein Fehler! Mit etwas Glück können Sie die mittelalterliche Stadt demnächst vom Hotel »Schwarzer Adler« aus erkunden.

Wer auf dem Weg nach Italien in Südtirol halten möchte, wählt gern Bozen oder Brixen und verpasst dabei das Fuggerstädtchen Sterzing. Dabei gibt es hier viel zu entdecken: mittelalterliche Gassen, den »Zwölferturm« sowie jede Menge Aktivitäten in der Umgebung. Das denkmalgeschützte Hotel »Schwarzer Adler« mit seinen 28 kürzlich renovierten Studioapartments und einem Spa-Bereich liegt direkt am Marktplatz. Wir verlosen drei Übernachtungen inklusive Frühstück für zwei Personen und eine Anreisepauschale.

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