Wer auf dem Weg nach Italien in Südtirol halten möchte, wählt gern Bozen oder Brixen und verpasst dabei das Fuggerstädtchen Sterzing. Dabei gibt es hier viel zu entdecken: mittelalterliche Gassen, den »Zwölferturm« sowie jede Menge Aktivitäten in der Umgebung. Das denkmalgeschützte Hotel »Schwarzer Adler« mit seinen 28 kürzlich renovierten Studioapartments und einem Spa-Bereich liegt direkt am Marktplatz. Wir verlosen drei Übernachtungen inklusive Frühstück für zwei Personen und eine Anreisepauschale.
GewinnenVersteckt in Südtirol
Bislang finden eher wenige Urlauber den Weg nach Sterzing – ein Fehler! Mit etwas Glück können Sie die mittelalterliche Stadt demnächst vom Hotel »Schwarzer Adler« aus erkunden.
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