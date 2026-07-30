Die Schaumweine des Champagnerhauses Krug kann man nicht nur trinken, sie wurden auch vom Komponisten Max Richter vertont. Wir verlosen eine Magnumflasche »Krug Grand Cuvée 170ème Édition«.

Eine Champagner-Cuvée zu kreieren, ist vergleichbar mit der Komposition eines Musikstücks: Aus dem Verschnitt verschiedener Weine entsteht ein Gesamtkunstwerk. Die Schaumweine des Champagnerhauses Krug lassen sich nicht nur schmecken, sondern auch hören – der Komponist Max Richter vertonte den Jahrgang 2008 im Auftrag von Krug mit drei verschiedenen Werken. Diese Woche verlo­sen wir eine Magnumflasche »Krug Grand Cuvée 170ème Édition«.