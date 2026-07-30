Eine Champagner-Cuvée zu kreieren, ist vergleichbar mit der Komposition eines Musikstücks: Aus dem Verschnitt verschiedener Weine entsteht ein Gesamtkunstwerk. Die Schaumweine des Champagnerhauses Krug lassen sich nicht nur schmecken, sondern auch hören – der Komponist Max Richter vertonte den Jahrgang 2008 im Auftrag von Krug mit drei verschiedenen Werken. Diese Woche verlosen wir eine Magnumflasche »Krug Grand Cuvée 170ème Édition«.
GewinnenPrickelnde Komposition
Die Schaumweine des Champagnerhauses Krug kann man nicht nur trinken, sie wurden auch vom Komponisten Max Richter vertont. Wir verlosen eine Magnumflasche »Krug Grand Cuvée 170ème Édition«.
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