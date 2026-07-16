Die Komödie »Chéri, ich komme!« erzählt die Geschichte eines Tüftlers, der seiner Frau zum Orgasmus verhelfen will. Zum Kinostart verlosen wir ein E-Bike mit Bosch-Antrieb.

Mit viel Humor erzählt der Film Chéri, ich komme! – Die Erfindung der Lust von einem Tüftler, der seiner Frau mittels eines selbst konstruierten Liebesspielzeugs zum Orgasmus verhelfen will. Klingelt da was? Die französische Komödie basiert auf der Geschichte des niederbayerischen Ehepaares, das den »Womanizer« erfunden hat (wie auch schon in unserem Heft zu lesen war). Zum Kinostart am 23. Juli verlosen wir ein E-Bike »AEB PRO« mit Bosch-Antrieb, das unser Gewinner selbst konfigurieren kann.