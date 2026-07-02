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GewinnenÜbernachten wie einst Dichter und Denker

Aus Heft 27/26
Illustration: Leonie Brandmüller

Im »Hotel Elephant Weimar« haben schon Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller übernachtet. Wir verlosen drei Übernachtungen inklusive Drei-Gänge-Menü in dem geschichtsträchtigen Boutique-Hotel.

Im »Hotel Elephant Weimar« haben Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Franz Liszt und Richard Wagner übernachtet oder sich dort getroffen. Und jetzt Sie! Diese Woche verlosen wir drei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Drei-Gänge-Menü in einem der geschichtsträchtigsten und renommiertesten Boutique-Hotels Deutschlands. Und sollten Ihnen die Bauhaus-Elemente auffallen – Walter Gropius hat hier auch schon geschlafen.

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