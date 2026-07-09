Finden Sie auch? Dann hier entlang zum dieswöchigen Gewinnspiel: Wir verlosen einen Aufenthalt im »Berghotel Ifenblick«, einer einstigen Berghütte in Deutschlands höchstgelegener Gemeinde mit Pool und Bio-Restaurant.

Auf über 1000 Metern, in der höchstgelegenen Gemeinde Deutschlands, thront das »Berghotel Ifenblick« über dem Allgäu. Die einstige Berghütte eignet sich als Ausgangspunkt für Wandertouren oder als Rückzugsort in den Skiferien. Entspannung findet man im Pool oder beim Yoga. Das Bio-Restaurant legt Wert auf Tierwohl und regionale Produkte, aber auch Fastenkuren sind möglich. Wir verlosen diese Woche zwei Übernachtungen für zwei Erwachsene inklusive Abendessen und jeweils einer Massage.