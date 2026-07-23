Ein einziges Wochenende reicht nicht, um all die großartige Kunst in München kennenzulernen, ist aber ein guter Anfang. Vor allem wenn es sich um die Tage vom 16. bis 18. Oktober handelt: Da findet das »Open Art Munich Gallery Weekend« statt, bei dem sich viele Galerien öffentlich präsentieren, bis auf geführte Rundgänge übrigens kostenlos. Damit unser Gewinner oder unsere Gewinnerin alles stressfrei genießen kann, verlosen wir zwei Übernachtungen im Doppelzimmer im Hotel »Bayerischer Hof«, Anreisegutschein und die Teilnahme an einem Rundgang nach Wahl.