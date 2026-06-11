Ihnen ist manchmal langweilig am Esstisch? Falls das nicht an den Speisen oder an den Gesprächen liegt, sondern an der Dekoration, können wir helfen. Diese Woche verlosen wir ein Set der traditionsreichen Porzellanfirma Rosenthal, das aus einer großen Vase und zwei Bechern mit Deckel besteht. Alle Teile stammen aus der Kollektion »Monochrome« und sind überwiegend in zeitlos-modernem Schwarz-Weiß gehalten, mit einzelnen goldenen Farbakzenten – so wird der Küchentisch zur Bühne.