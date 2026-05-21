An der Obermosel treffen Deutschland, Frankreich und Luxemburg aufeinander. Dort, inmitten von Weinbergen, liegt das Fünf-Sterne-Superior-Haus »Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg«. Wir verlosen drei Übernachtungen mit Halbpension.

Mögen Sie gute Weine, tolles Essen und schöne Natur? An die 99 Prozent, die hier weiterlesen: Wir verlosen diese Woche drei Nächte für zwei Personen mit Halbpension für das Fünf-Sterne-Superior-Haus »Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg« an der Obermosel – inmitten von Weinbergen, wo Deutschland, Frankreich und Luxemburg aufeinandertreffen. Das Hideaway hat drei Restaurants, darunter eins mit drei Michelin-Sternen. Ausgezeichnete Getränke finden sich im ältesten Weinbaugebiet Deutschlands sicher auch.