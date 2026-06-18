Urlaub mit viel Natur, Sport, Wellness, Erholung und regionaler Küche? All das bietet der »Magdalenahof« im Südtiroler Gsiesertal, wohin wir unseren Gewinner oder unsere Gewinnerin diese Woche gerne einladen möchten.

Im Vier-Sterne-Familienbetrieb »Magdalenahof« im Gsiesertal können Sie im Sommer radeln und wandern (mit Gastgeber Josef Burger durch die Bergwelt), im Winter liegen Loipe und Skilift vor der Tür. Das von Familie Burger geführte Hotel gehört zu den »Vitalpina Hotels Südtirol«, ein Zusammenschluss von rund 30 familiengeführten Häusern. Ihr Ziel: Urlaub in der Natur, regionaler Genuss und ganzheitliche Erholung. Klingt gut? Wir verlosen diese Woche drei Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen.