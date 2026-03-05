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GewinnenVom U-Bahn-Sitz zur Reisetasche

Aus Heft 10/26
Bild: Lisa Mantel (Illustration)

Statt auf dem Schrottplatz zu landen, werden bei »Kurzzug München« U-Bahn-Sitzbezüge zu Reisegepäck. Wir verlosen einen Weekender und einen Kulturbeutel.

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Die Reisetasche »Wochenender« und der Kulturbeutel »Kulturliebe« waren schon viel unterwegs! Beide Gepäckstücke stammen nämlich von der Upcycling-Manufaktur Kurzzug München, die für ihre Produkte die Sitzbezüge aus den alten Münchner U-Bahn-Waggons verwendet! Jahrzehntelang fuhr das markante blaue Kunstleder durch den Untergrund, nun erhält es ein zweites Leben als handgefertigtes Reisegepäck – und damit die Chance, endlich mal die Welt jenseits der Endhaltestellen des Münchner U-Bahn-Netzes kennenzulernen!

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