Frühling in Südtirol: Dort warten auf die Gäste nicht nur 16 000 Kilometer Wanderwege, Kultur, gutes Essen, Wein und schöne Städte, sondern auch die passenden Unterkünfte – von der Ferienwohnung bis zum Wellnesshotel. Buchen können Sie diese über »Booking Südtirol«, das Buchungsportal des Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverbandes, für das wir diese Woche einen Gutschein im Wert von 1000 Euro verlosen. Wo und in welcher Unterkunft Sie übernachten, können Sie selbst entscheiden.