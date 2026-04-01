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GewinnenBerge, Brotzeit – bellissimo!

Aus Heft 14/26
Illustration: Lisa Mantel

Wer sich nicht zwischen Wanderlust und Weingenuss entscheiden will, ist hier richtig. Wir verlosen einen 1000-Euro-Gutschein fürs Buchungsportal »Booking Südtirol«.

Frühling in Südtirol: Dort warten auf die Gäste nicht nur 16 000 Kilometer Wanderwege, Kultur, gutes Essen, Wein und schöne Städte, sondern auch die passenden Unterkünfte – von der Ferienwohnung bis zum Wellnesshotel. Buchen können Sie diese über »Booking Südtirol«, das Buchungsportal des Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverbandes, für das wir diese Woche einen Gutschein im Wert von 1000 Euro verlosen. Wo und in welcher Unterkunft Sie übernachten, können Sie selbst entscheiden.

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