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GewinnenKarlsbad, Kur und Kolonnade

Aus Heft 12/26
Illustration: Lisa Mantel

Früher erholten sich hier Prinzen und Zaren. Nun haben Sie die Chance, vier Tage Wellness-Luxus im historischen »Spa Hotel Imperial« zu gewinnen.

Karlsbad in Tschechien gehört zu den berühmtesten Kurorten der Welt. Diese Woche verlosen wir einen viertägigen Aufenthalt für zwei Personen im historischen »Spa Hotel Imperial«, das über den Kolonnaden der Stadt thront. Im Gewinn enthalten sind Frühstücks- und Abendbuffet, Zugang zum Fitness- und Wellness-Bereich, Fahrkarten für die öffentlichen Verkehrsmittel sowie ein 200-Euro-Gutschein für Spa-Anwendungen oder Gastronomie.

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