Karlsbad in Tschechien gehört zu den berühmtesten Kurorten der Welt. Diese Woche verlosen wir einen viertägigen Aufenthalt für zwei Personen im historischen »Spa Hotel Imperial«, das über den Kolonnaden der Stadt thront. Im Gewinn enthalten sind Frühstücks- und Abendbuffet, Zugang zum Fitness- und Wellness-Bereich, Fahrkarten für die öffentlichen Verkehrsmittel sowie ein 200-Euro-Gutschein für Spa-Anwendungen oder Gastronomie.