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GewinnenSpieglein, Spieglein an der Wand

Aus Heft 44/26
Illustration: Clara Gabriel

Sein schönstes Lächeln darf  der Gewinner unserer Verlosung sich selbst zuwerfen - in einen handgefertigten Spiegel von Bolia.

Spiegel sind Objekte, die Räumen neue Perspek­tiven verleihen – und buchstäblich tief blicken lassen, vor allem, wenn man in so einen oval ge­formten »Racquet« von Bolia schaut. Die Form dieses Modells ist Tennisschlägern nachempfunden. Der 140 Zentimeter hohe und 50 Zentimeter breite »Racquet«, den wir in dieser Woche verlosen, ist handgefertigt und wurde von Oliver Schick entworfen. Umrahmt ist er von mit Dampf gebogenem Holz.

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