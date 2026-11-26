Von Zafer Şenocak gibt es ein wunderbares Liebesgedicht: Du hast deinen Mantel vergessen letzte Nacht / ich habe mich in ihm schlafen geträumt als wäre ich du / am Morgen fand ich deine Hand / im Mantel versteckt / und legte meine dazu. Ob der Mantel, den Sie diese Woche gewinnen können, Ähnliches bewirkt, wissen wir nicht. Aber dass Sie ihn achtlos nicht liegenlassen sollten. Wir verlosen einen karamellfarbenen Damenmantel von Windsor aus Wolle, Seide und Kamelhaar im Wert von 1200 Euro in den Größen 32 bis 46.