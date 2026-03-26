Die TV-Krimi-Serie »Bookish« nimmt das Publikum mit ins London des Jahres 1946. Ein ehemaliger Spion hilft darin der Polizei bei schwierigen Fällen. Jetzt erscheint die Serie auf DVD und Bluray – und wir verlosen diese Woche einen Ausflug ins London des Jahres 2026: Mit dem Reiseveranstalter Ameropa reisen zwei Personen bequem mit dem Eurostar in die britische Hauptstadt und wohnen zwei Nächte im Vier-Sterne-Hotel »Mercure London Earls Court«. Ein Exemplar von »Bookish« gibt es dazu.