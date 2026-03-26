Die TV-Krimi-Serie »Bookish« nimmt das Publikum mit ins London des Jahres 1946. Ein ehemaliger Spion hilft darin der Polizei bei schwierigen Fällen. Jetzt erscheint die Serie auf DVD und Bluray – und wir verlosen diese Woche einen Ausflug ins London des Jahres 2026: Mit dem Reiseveranstalter Ameropa reisen zwei Personen bequem mit dem Eurostar in die britische Hauptstadt und wohnen zwei Nächte im Vier-Sterne-Hotel »Mercure London Earls Court«. Ein Exemplar von »Bookish« gibt es dazu.
GewinnenSpurensuche in London
Die Krimiserie »Bookish« spielt in der britischen Hauptstadt. Zum Erscheinen der Serie auf DVD schicken wir Sie mit dem Eurostar genau dorthin. Zwei Nächte im Vier‑Sterne‑Hotel »Mercure London Earls Court« inklusive.
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