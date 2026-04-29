Zwischen Südtirols Apfelhainen und Weinreben spazieren, Bozen erkunden, sich in Schwimmbecken und Rooftop-Sauna entspannen und abends italienische Spezialitäten genießen: Das alles geht bestens bei einem Aufenthalt im familiengeführten Hotel »Steiner« in der Apfelstadt Leifers. Diese Woche verlosen wir auf einen viertägigen Aufenthalt für zwei Personen inklusive Frühstück, Private Spa auf der Dachterrasse und 200-Euro-Gutschein für gastronomische Leistungen.
GewinnenZwischen Alpen und Aperitivo
Leifers liegt gleich südlich von Bozen und damit so günstig, dass man Stadtbummel und Entspannung mühelos verbinden kann. Wir verlosen vier Tage im Hotel »Steiner« mit Frühstück und Spa auf der Dachterrasse.
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