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GewinnenAuszeit zwischen Apfelplantagen

Aus Heft 46/26
Illustration: Saige Hippeli

Das Relais & Châteaux-Hotel »Villino« in Lindau am Bodensee hat zusammen mit seinem hauseigenen Restaurant sechs Sterne. Wer beides testen will: Wir verlosen diese Woche ein Menü und eine Übernachtung für zwei Personen.

Schon die Anfahrt durch sanfte Hügel voller Apfelplantagen stimmt ein auf eine erholsame Auszeit im Relais & Châteaux-Hotel »Villino« in Lindau am Bodensee. Das Beste: Auch zum Essen muss man es nicht verlassen, das hauseigene Restaurant ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Wir verlosen in dieser Woche eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Fünf-Gänge-Gourmetdinner und Anfahrtspauschale.

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