Wenn es draußen grauer wird, bringen wir Farbe auf und gute Laune an Ihren Frühstückstisch: In dieser Woche verlosen wir zwei kunterbunte, hochwertige Geschirrsets »Joy« der Marke ASA für sechs Personen, bestehend aus Henkelbechern, Schalen sowie Ess- und Desserttellern. Und für ein leckeres, gesundes Müsli gibt es für jeden Gewinner einen Vorrat an gefriergetrockneten, knusprigen Früchten sowie Nüssen und Kernen von Kluth dazu.
GewinnenKaffee kunterbunt
Je grauer der Herbst, desto farbenfroher der Esstisch. Diese Woche verlosen wir zwei knallige Geschirrsets und einen Vorrat an gesunden Müsli-Toppings dazu.
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