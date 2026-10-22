Je grauer der Herbst, desto farbenfroher der Esstisch. Diese Woche verlosen wir zwei knallige Geschirrsets und einen Vorrat an gesunden Müsli-Toppings dazu.

Wenn es draußen grauer wird, bringen wir Farbe auf und gute Laune an Ihren Frühstückstisch: In dieser Woche verlosen wir zwei kunterbunte, hochwertige Geschirrsets »Joy« der Marke ASA für sechs Personen, bestehend aus Henkelbechern, Schalen sowie Ess- und Desserttellern. Und für ein leckeres, gesundes Müsli gibt es für jeden Gewinner einen Vorrat an gefriergetrockneten, knusprigen Früchten sowie Nüssen und Kernen von Kluth dazu.