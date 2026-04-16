Ob auf Reisen oder zu Hause: Mit einem eReader tragen Sie Ihre Lieblingsbücher immer bei sich – ohne schwer zu schleppen. Diese Woche verlosen wir zwei Sets von tolino, bestehend aus je einem eReader »shine color« und einem »vision color plus stylus Eingabestift«. Die eReader verfügen über ein Farbdisplay, eine lange Akkulaufzeit und sind wasserfest. Mit dem Stift lassen sich Anmerkung und Notizen direkt auf dem Gerät machen.