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GewinnenZum Miederknien

Aus Heft 37/26
Illustration: Clara Gabriel

Die Macht der Tracht: Diese Woche verlosen wir ein maßgeschneidertes Dirndl.

Früher war mehr los beim Dirndl: mehr Ausschnitt, mehr Muster, mehr Farbe. Doch in den vergangenen Jahren erwiesen sich zurückhaltende, zeitlose Designs als die beliebtesten: In dieser Woche verlosen wir ein solches Modell, bestehend aus Mieder, Rock und Schürze, das für die Gewinnerin vom Tegernseer Trachtenhaus »Giacomelli« passend gefertigt wird. Wert: 950 Euro. Stille Dirndl gründen bekanntlich tief.

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