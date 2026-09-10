Früher war mehr los beim Dirndl: mehr Ausschnitt, mehr Muster, mehr Farbe. Doch in den vergangenen Jahren erwiesen sich zurückhaltende, zeitlose Designs als die beliebtesten: In dieser Woche verlosen wir ein solches Modell, bestehend aus Mieder, Rock und Schürze, das für die Gewinnerin vom Tegernseer Trachtenhaus »Giacomelli« passend gefertigt wird. Wert: 950 Euro. Stille Dirndl gründen bekanntlich tief.