Weil das Leben oft grau ist, verlosen wir diese Woche ein Dinnerset von Villeroy & Boch, das jede Menge Farbe in Ihren Alltag bringt.

Für Anhänger der farbenfrohen Mailänder Designbewegung Memphis aus den Achtzigerjahren und alle, die es vielleicht noch werden wollen: Wir verlosen in dieser Woche ein Set aus der Kollektion »Memphis« von Villeroy & Boch, bestehend aus dem Designerstück »La Boule« – einem Dinnerset für zwei Personen, das zusammengefügt eine dekorative Kugel ergibt – sowie einer Blumenvase, Espressotassen, Henkelbechern und großer Servierschale.