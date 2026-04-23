Die Französin Isabelle Huppert gehört zu jener kleinen Gruppe von Stars, die jeden Film, in dem sie mitspielen, zu etwas Besonderem machen. Nun ist sie in Die reichste Frau der Welt zu sehen, einer Satire aus der Welt der Superreichen. Zum Kinostart am 23. April verlosen wir ein Produkt, das wie kaum ein zweites für Luxus und Genuss steht: vier Flaschen »Cuvée Louise 2006 Brut« von Champagne Pommery, zu dessen Merkmalen die handverlesenen Trauben aus Grand-Cru-Lagen und die lange Reifezeit im Kreidestollen gehören.