Praktisch nirgends schmeckt ein selbst gekochtes Essen besser als unterm Sternenhimmel, wenn die Pinien in der Abendluft rascheln. Leider geht auch nirgends mehr schief als in der Campingküche. Damit die Pfanne wirklich heiß wird, das Messer schneidet und der Kocher feuert, verlosen wir auf diese Woche eine Campingkochausrüstung von Primus. Dazu gehören: der hochwertige Kocher »Tupike«, ein Pfannenset, Besteck, zwei Teller, Schüsseln, Becher und ein Set aus fünf essenziellen Kochwerkzeugen.