Frische, klare Säfte, cremige Sorbets oder pflanz­liche Milchalternativen – mit dem Premium »Slow Juicer H80-ST« von Hurom lässt sich all das in kurzer Zeit zu Hause selbst herstellen. Der Ent­safter arbeitet mit niedriger Geschwindigkeit und Temperatur, um hitzeempfindliche Nährstoffe bestmöglich zu bewahren. Die Bedienung ist mit nur einem Schal­ter denkbar einfach, und die einzelnen Bestandteile lassen sich in der Spül­maschine reinigen. Wir verlosen diese Woche ein Gerät mit 650 Milli­litern Fassungsvermögen.