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GewinnenVoll im Saft

Aus Heft 22/26
Illustration: Leonie Brandmüller

Der Premium Entsafter »Slow Juicer H80-ST« von Hurom bereitet frische Säfte, Sorbets oder pflanzliche Milchalternativen zu. Wir verlosen ein Gerät mit 650 Millilitern Fassungsvermögen.

Frische, klare Säfte, cremige Sorbets oder pflanz­liche Milchalternativen – mit dem Premium »Slow Juicer H80-ST« von Hurom lässt sich all das in kurzer Zeit zu Hause selbst herstellen. Der Ent­safter arbeitet mit niedriger Geschwindigkeit und Temperatur, um hitzeempfindliche Nährstoffe bestmöglich zu bewahren. Die Bedienung ist mit nur einem Schal­ter denkbar einfach, und die einzelnen Bestandteile lassen sich in der Spül­maschine reinigen. Wir verlosen diese Woche  ein Gerät mit 650 Milli­litern Fassungsvermögen.

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