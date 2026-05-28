Frische, klare Säfte, cremige Sorbets oder pflanzliche Milchalternativen – mit dem Premium »Slow Juicer H80-ST« von Hurom lässt sich all das in kurzer Zeit zu Hause selbst herstellen. Der Entsafter arbeitet mit niedriger Geschwindigkeit und Temperatur, um hitzeempfindliche Nährstoffe bestmöglich zu bewahren. Die Bedienung ist mit nur einem Schalter denkbar einfach, und die einzelnen Bestandteile lassen sich in der Spülmaschine reinigen. Wir verlosen diese Woche ein Gerät mit 650 Millilitern Fassungsvermögen.
GewinnenVoll im Saft
Der Premium Entsafter »Slow Juicer H80-ST« von Hurom bereitet frische Säfte, Sorbets oder pflanzliche Milchalternativen zu. Wir verlosen ein Gerät mit 650 Millilitern Fassungsvermögen.
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