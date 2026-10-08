Es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Deshalb verlosen wir zu Beginn der kalten Jahreszeit ein Outdoor-Set aus recycelter Wolle.

Wärmende Wolle, die atmungsaktiv ist und Be­wegungsfreiheit bietet, macht die Outdoor-Kleidungsstücke der norwegischen Marke Aclima zu praktischen Begleitern in Herbst und Winter. Gefertigt werden Kleidungsstücke der »reborn«-Kollektion aus wiederverwerteter Wolle. Knöpfe aus Kokosnussschalen und Nähgarn aus recyceltem Polyester ergänzen das nachhaltige Materialkonzept. Wir verlosen diese Woche zwei Jacken und ein Stirnband sowie eine robuste »WoolShell«-Hose mit Merinowolle-Innenseite, für Männer und Frauen.