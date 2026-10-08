Zum Hauptinhalt springen

GewinnenKomme was Wolle

Aus Heft 41/26
Illustration: Clara Gabriel

Es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur  falsche Kleidung. Deshalb verlosen wir zu Beginn der kalten Jahreszeit ein Outdoor-Set aus recycelter Wolle.

Wärmende Wolle, die atmungsaktiv ist und Be­wegungsfreiheit bietet, macht die Outdoor-Kleidungsstücke der norwegischen Marke Aclima zu praktischen Begleitern in Herbst und Winter. Gefertigt werden Kleidungsstücke der »reborn«-Kollektion aus wiederverwerteter Wolle. Knöpfe aus Kokosnussschalen und Nähgarn aus recyceltem Polyester ergänzen das nachhaltige Materialkonzept. Wir verlosen diese Woche zwei Jacken und ein Stirnband sowie eine robuste »WoolShell«-Hose mit Merinowolle-Innenseite, für Männer und Frauen.

Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur Startseite

Mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur Startseite