Es heißt, dass Wein Musik in flüssiger Form sei. Na dann! Zum Kinostart von »Chopin – Eine Sonate in Paris« verlosen wir zwei stilvolle Sets aus Weingläsern und Dekantern.

Erfolgreich, ja. Aber glücklich? Schon zu Lebzeiten wurde Frédéric Chopin als Genie gefeiert, doch neben Jubel und Zuspruch gab es viele Tiefen in seinem kurzen Leben – als er 1849 starb, war er erst 39 Jahre alt. Die spannende Biografie dieses Ausnahmekünstlers erzählt nun der Film Chopin – Eine Sonate in Paris. Zum Kinostart am 22. Oktober verlosen wir zwei »Josephine Magnum Sets« von Josephinenhütte, bestehend aus sechs Weingläsern plus Dekanter, in denen sich die Sensorik eines Weins entfaltet.