Mit der richtigen Ausrüstung lassen sich sportliche Herausforderungen an Land und im Wasser noch intensiver erleben . Deshalb verlosen wir diese Woche eine Sportuhr und passende Kopfhörer.

Wer gern draußen unterwegs ist, intensiv an Land und auf dem Wasser Sport treibt, das Abenteuer sucht und dabei an die eigenen Grenzen geht – für den sind die »Suunto Vertical 2 Titanium«-Sport-Uhr und die leichten »Suunto Spark Open-Ear«-Sportkopfhörer, die wir diese Woche verlosen, sehr passende Begleiter. Die Uhr ermöglicht Navigation auch außerhalb des Mobilfunknetzes, verfügt über eine eingebaute LED-Taschenlampe und eine wochenlange Akkulaufzeit für ausgiebige Expeditionen.