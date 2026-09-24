Wer gern draußen unterwegs ist, intensiv an Land und auf dem Wasser Sport treibt, das Abenteuer sucht und dabei an die eigenen Grenzen geht – für den sind die »Suunto Vertical 2 Titanium«-Sport-Uhr und die leichten »Suunto Spark Open-Ear«-Sportkopfhörer, die wir diese Woche verlosen, sehr passende Begleiter. Die Uhr ermöglicht Navigation auch außerhalb des Mobilfunknetzes, verfügt über eine eingebaute LED-Taschenlampe und eine wochenlange Akkulaufzeit für ausgiebige Expeditionen.
GewinnenBereit für jedes Outdoor-Abenteuer
Mit der richtigen Ausrüstung lassen sich sportliche Herausforderungen an Land und im Wasser noch intensiver erleben . Deshalb verlosen wir diese Woche eine Sportuhr und passende Kopfhörer.
Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Mehr zum Thema