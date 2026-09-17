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GewinnenStabil unterwegs

Aus Heft 38/26
Illustration: Clara Gabriel

Harte Schale, geschützter Kern: Diese Woche verlosen wir ein in Handarbeit hergestelltes Kofferset.

Wo gibt es das noch? Bei den Aluminium-Koffern der »Eternity«-Serie von Titan werden jede Niete, jeder Ledergriff und jede der leichtlaufenden Rollen von einem einzigen Mitarbeiter verarbeitet, und zwar im Bayerischen Wald, nach einem Design aus Hamburg. Der Kunststoffrahmen verhindert, dass die Gepäckstücke sich bei einem starken Aufprall verziehen. Diese Woche verlosen wir ein Set aus Handgepäck-Koffer und mittelgroßem Reisekoffer.

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